Эррол Маск: уровень развития РФ поражает меня как инженера

Неоднократно бывавший в России отец основателя SpaceX Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск впечатлен инфраструктурой и высоким уровнем развития страны. Соответствующее признание прозвучало в беседе с РИА Новости.
«На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: “Как вам удалось это сделать?” — констатировал собеседник агентства. — Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России».
Эррол Маск и ранее не боялся делать высказывания о нашей стране, которые непопулярны у заокеанских политических элит. Так, по его словам, западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живётся в РФ.
До этого отец Илона Маска поделился историей о своем увлечении наукой и техникой. Бизнесмен сообщил, что им всю жизнь двигал восторг от запуска первого спутника. Об этом предприниматель рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» перед отъездом домой, в Южную Африку.