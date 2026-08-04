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Эррол Маск: уровень развития РФ поражает меня как инженера

Отец Илона Маска признался, что потрясен развитым обликом России.

Источник: Комсомольская правда

Неоднократно бывавший в России отец основателя SpaceX Илона Маска, инженер и бизнесмен Эррол Маск впечатлен инфраструктурой и высоким уровнем развития страны. Соответствующее признание прозвучало в беседе с РИА Новости.

«На многие вещи я как инженер смотрю и думаю: “Как вам удалось это сделать?” — констатировал собеседник агентства. — Меня просто поражает уровень развития, организованности и чистоты в России».

Эррол Маск и ранее не боялся делать высказывания о нашей стране, которые непопулярны у заокеанских политических элит. Так, по его словам, западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живётся в РФ.

До этого отец Илона Маска поделился историей о своем увлечении наукой и техникой. Бизнесмен сообщил, что им всю жизнь двигал восторг от запуска первого спутника. Об этом предприниматель рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» перед отъездом домой, в Южную Африку.

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