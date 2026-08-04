Эррол Маск и ранее не боялся делать высказывания о нашей стране, которые непопулярны у заокеанских политических элит. Так, по его словам, западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живётся в РФ.