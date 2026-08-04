Новосибирцам рассказали, как увеличить пенсию в два раза

Отсрочка выхода на пенсию на 10 лет может более чем вдвое увеличить размер страховой пенсии, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета Игорь Балынин.
Дело в том, что при позднем обращении за пенсией применяются повышающие коэффициенты: к пенсионным баллам — 2,32, к фиксированной выплате — 2,11. Эксперт привёл расчёт: гражданин с 127 баллами в 2026 году получит 29 493,21 рубля, если оформит пенсию сразу при наступлении пенсионного возраста. Если же он отложит оформление на 10 лет, выплата вырастет до 66 411,46 рубля.
Рассчитать будущую пенсию можно самостоятельно: нужно умножить число накопленных баллов на стоимость одного балла (в 2026 году — 156,76 рубля) и прибавить фиксированную выплату (9584,69 рубля).
В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости потребуется не менее 30 пенсионных баллов и минимум 15 лет официального стажа. Пенсионный возраст в этом году составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин.