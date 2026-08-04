Новосибирцам рассказали, как увеличить пенсию в два раза

Дело в том, что при позднем обращении за пенсией применяются повышающие коэффициенты: к пенсионным баллам — 2,32, к фиксированной выплате — 2,11. Эксперт привёл расчёт: гражданин с 127 баллами в 2026 году получит 29 493,21 рубля, если оформит пенсию сразу при наступлении пенсионного возраста. Если же он отложит оформление на 10 лет, выплата вырастет до 66 411,46 рубля.