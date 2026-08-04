Семья года-2026 поделилась секретами простого счастья

«Многодетность у нас передаётся по наследству — из поколения в поколение. Вместе со мной в семье росли брат и сестра. На праздники за большим столом собирались многочисленные родственники. Я даже не помню точное число двоюродных, троюродных братьев и сестёр. Бабушке в огороде помогали все вместе — сажали, пололи, собирали урожай. В этом и заключается мой идеал семьи», — делится мужчина. Первым в доме без тени сомнений нарекла его жена. Разногласий между супругами практически нет.