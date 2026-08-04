Семья года-2026 поделилась секретами простого счастья

Многодетная семья Павла и Светланы Глебовых стала победителем престижного всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья». Супруги состоят в браке 26 лет и главным достижением своей жизни считают детей.
Как сбываются мечты о скором замужестве, почему многодетность передаётся по наследству, как воспитать и выдержать сразу троих талантливых чад? Об этом корреспонденту еженедельника рассказали супруги Глебовы.
Поспорили до серебряной свадьбы.
Старенький домик, русская печка,
Пол деревянный, лавка и свечка,
И ребятишек в доме орава.
Вот оно — счастье!
Мечты 18-летней Светланы из посёлка Рыбачий были похожи на грёзы царевны Забавы из сказки «Летучий корабль». Под бой курантов, в канун Нового года, она загадала встретить жениха, построить крепкий семейный корабль — навсегда, родить чудесных детей. Вселенная её тут же услышала.
Через несколько дней, в разгар новогодних каникул, в кафе села Тавричанка Светлана встретила обаятельного молодого моряка по имени Павел. Разговор зашёл на пикантную тему о женских причёсках. Поспорили… Новый знакомый спор проиграл, но после, за 26 лет брака, об этом ни разу не пожалел. В прошлом году супруги Глебовы отпраздновали серебряную свадьбу.
«Он добрый, нежный, честный, самый лучший. За ним не страшно и в огонь, и в воду, и на Луну, да хоть на край света. За ним — как за каменной стеной», — не скупится на комплименты Светлана.
«Когда я её увидел, понял, что она — единственная, с кем мне хочется прожить всю жизнь. Весёлая, умная… готовит очень вкусно. Каждое утро просыпаюсь, смотрю на жену и думаю — как всё замечательно!» — говорит супруг.
Павел рассказывает, как молодая семья преодолевала трудности. Пара моталась по съёмным квартирам, одно время даже жили в каюте на судне. Когда родился первый сын, море пришлось оставить. Вторая специальность Павла — автослесарь, очень владивостокская и востребованная профессия.
«Муж — голова, жена — шея».
Тавричанка — малая родина Павла Глебова, в этом посёлке городского типа он родился в то время, когда ещё был открыт местный роддом, когда местные шахты кормили огромное число людей, работал бытовой комбинат, процветал Дом культуры.
Тавричанка пережила переломные 90-е и «нулевые» годы, и сегодня здесь вырастают не только частные дома, но и высотки, село постепенно превращается в пригород Владивостока. А шахты закрылись, как и роддом, где на свет появился Павел. Но остались семейные традиции, которые перешли супругам Глебовым от старшего поколения.
«Многодетность у нас передаётся по наследству — из поколения в поколение. Вместе со мной в семье росли брат и сестра. На праздники за большим столом собирались многочисленные родственники. Я даже не помню точное число двоюродных, троюродных братьев и сестёр. Бабушке в огороде помогали все вместе — сажали, пололи, собирали урожай. В этом и заключается мой идеал семьи», — делится мужчина. Первым в доме без тени сомнений нарекла его жена. Разногласий между супругами практически нет.
«Традиции — это семейные ценности, идущие испокон веков. Что-то мама передала, бабушка что-то говорила, их опыт в воспитании детей мне очень пригодился. Для меня верна и пословица “Муж — голова, жена — шея”, когда именно мужчина является главой семьи, добытчиком и за ним всегда решающее слово. Но, с другой стороны, сегодня образ многодетной матери уже не ассоциируется с замученной женщиной. Мама — не значит гончая собака», — улыбается Светлана.
«Дети благодарны, а родители довольны».
Первым в семье Глебовых родился ровесник XXI века, будущий компьютерный гений Евгений. По словам родителей, с ранних лет сын самостоятельно управлялся со сложными гаджетами, а потом стал незаменимой «техподдержкой» родителям в вопросах компьютерной грамотности. Женя окончил школу с золотой медалью, поступил на бюджет во ВГУЭС, окончил вуз с красным дипломом программиста. Сегодня успешно трудится в компании ДНС.
Второй ребёнок Катя — своей целеустремлённостью похожа на брата. Семь лет она танцевала в студии танца «Тодес» во Владивостоке, а на пороге окончания школы победила с группой в танцевальном конкурсе в Воронеже. Руководитель «Тодеса» Алла Духова по результатам кастинга забрала девушку в свою балетную труппу в Москву.
«Она танцевала в балете, выступая на больших концертах, одновременно начала учиться на заочном отделении Московского международного университета по специальности “Лингвистика”. Сейчас работает хореографом в танцевальной студии Москвы “Звезда”. Продолжает повышать квалификацию у победителей шоу “Танцы на ТНТ”», — говорит Светлана.
Младшая, 12-летняя Анюта от брата и сестры не отстаёт: посещает музыкальную школу по классу скрипки, обучается джазовому вокалу, она — лауреат краевых и международных конкурсов. Выступает с солистами патриотического объединения «Боевое братство», занимается лёгкой атлетикой, кроме того, девочка — активная участница кружка «Юный эколог».
«Хочу связать свою жизнь с музыкой», — признаётся Анна.
— Павел, как удалось воспитать столько талантов? — спрашиваю у главы семьи.
«Самое сложное — успеть развезти всех по школам и кружкам. Никаких отговорок — мол, у меня работа, дела… Ритм жизни был довольно напряжённый, но только когда с детьми занимаешься, делаешь всё, чтобы они развивались, тогда получаешь результат. И дети благодарны, и родители довольны». Теперь отец семейства — негласный эксперт ведущих танцевальных шоу на телевидении. Благодаря младшей дочери слушает хиты Френка Синатры. Мама любить петь и танцевать, увлекается фотографией, йогой.
«Праздники в детском саду и школе, дни рождения, прогулки, путешествия — задача родителя сделать жизнь ребёнка яркой, где каждый момент неповторим», — полагает Светлана.
Любовь и верность.
На конкурс «Семья года» Павел и Светлана Глебовы пошли по настоятельной просьбе педагога по вокалу младшей дочери, по совместительству подруги мамы Ольги Жарковой. Уговаривать скромных супругов пришлось долго.
«Мы такие, как все, без прикрас. Победа — сначала среди семей Надеждинского района, затем на региональном уровне — была неожиданностью, шоком. Наш рецепт крепкой семьи прост — любовь, дружба, верность, вера и поддержка друг друга», — признаётся Светлана.
Они любят путешествовать всей семьёй — побережья Приморского края, Москва, Петербург, от каждой поездки остаётся серия красивых фотографий. Семья входит в состав волонтёрской группы «Помощь НАШИМ», создавая надёжный тыл бойцам на передовой: жена плетёт маскировочные сети, муж упаковывает гуманитарный груз.
«Хобби нашего папы — лодки, катера. Он любит море, но меня любит больше», — загадочно добавляет супруга. Теперь мечты о будущем у них связаны с внуками и правнуками.
Всероссийскому конкурсу «Семья года» исполнилось уже 10 лет. И с каждым годом масштаб мероприятия только растёт. Если в 2017 году в нём принимали участие 14 семей из Приморского края, то сейчас — 80.
Кстати.
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2026».
В номинации «Многодетная семья» — семья Юрия и Олеси Ефановых из Большого Камня.
В номинации «Молодая семья» — семья Ильи и Лидии Кукушкиных из Владивостока.
В номинации «Семья — хранитель традиций» — семья Дениса и Анны Молчановых из Яковлевского округа.
В номинации «Золотая семья» — семья Сергея и Виктории Анпилоговых из Артёмовского округа.
В номинации «Семья защитника Отечества» — семья Николая и Ольги Бугорковых из Яковлевского округа.