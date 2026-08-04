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Новосибирская область лидирует по кибератакам в Сибири

Самая длинная атака превысила 32 часа.

Источник: НДН.ИНФО

В первой половине 2026 года Новосибирская область стала лидером по количеству кибератак в Сибири. Специалисты компании RED Security, которая входит в МТС, отразили около 700 таких атак в Сибирском федеральном округе.

Большинство атак было направлено на компании в Новосибирске, Красноярске и Республике Алтай. Хотя Сибирский округ занял шестое место в России по числу атак, здесь произошли самые серьезные инциденты.

Злоумышленники чаще всего атаковали компании из сферы IT и розничной торговли. В Республике Алтай под ударом оказались туристические фирмы. Это связано с тем, что эти отрасли сильно зависят от цифровых технологий: если онлайн-сервисы работают плохо, это может привести к финансовым потерям и ухудшению репутации.

Больше всего атак было в первом квартале 2026 года — более 60% всех случаев. Самая длительная атака длилась более 32 часов и была очень мощной.

Татьяна Картавых