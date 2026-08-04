Новосибирская область лидирует по кибератакам в Сибири

Злоумышленники чаще всего атаковали компании из сферы IT и розничной торговли. В Республике Алтай под ударом оказались туристические фирмы. Это связано с тем, что эти отрасли сильно зависят от цифровых технологий: если онлайн-сервисы работают плохо, это может привести к финансовым потерям и ухудшению репутации.