Новосибирская область лидирует по кибератакам в Сибири

В первой половине 2026 года Новосибирская область стала лидером по количеству кибератак в Сибири. Специалисты компании RED Security, которая входит в МТС, отразили около 700 таких атак в Сибирском федеральном округе.
Большинство атак было направлено на компании в Новосибирске, Красноярске и Республике Алтай. Хотя Сибирский округ занял шестое место в России по числу атак, здесь произошли самые серьезные инциденты.
Злоумышленники чаще всего атаковали компании из сферы IT и розничной торговли. В Республике Алтай под ударом оказались туристические фирмы. Это связано с тем, что эти отрасли сильно зависят от цифровых технологий: если онлайн-сервисы работают плохо, это может привести к финансовым потерям и ухудшению репутации.
Больше всего атак было в первом квартале 2026 года — более 60% всех случаев. Самая длительная атака длилась более 32 часов и была очень мощной.
Ранее мы рассказывали, что НСО поучаствует в эксперименте по использованию роботов-доставщиков.
Татьяна Картавых