Росстат: в трёх регионах РФ зарплата превышает 200 тыс. рублей

Три региона России вышли на показатель средней заработной платы, превышающий 200 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Речь идёт о заработной плате за май 2026 года, сказано в публикации.
Сообщается, что в Ямало-Ненецком АО в этот период в среднем зарабатывали 205,3 тыс. рублей. В Магаданской области средняя зарплата составляла 214,4 тыс. рублей. На первое место вышел Чукотский АО. Здесь в мае зарабатывали в среднем 260,7 тыс. рублей.
При этом среднемесячная начисленная заработная плата в целом по России в мае 2026 года составила 110 216 рублей, что на 10,1% больше, чем в мае прошлого года.
Напомним, законопроект об установлении страховой пенсии по старости не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию будет внесён на рассмотрение палаты парламента во вторник, 4 августа.