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Росстат: в трёх регионах РФ зарплата превышает 200 тыс. рублей

Более 200 тысяч рублей зарабатывают россияне в Ямало-Ненецком и Чукотском АО и в Магаданской области.

Источник: Комсомольская правда

Три региона России вышли на показатель средней заработной платы, превышающий 200 тысяч рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Речь идёт о заработной плате за май 2026 года, сказано в публикации.

Сообщается, что в Ямало-Ненецком АО в этот период в среднем зарабатывали 205,3 тыс. рублей. В Магаданской области средняя зарплата составляла 214,4 тыс. рублей. На первое место вышел Чукотский АО. Здесь в мае зарабатывали в среднем 260,7 тыс. рублей.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата в целом по России в мае 2026 года составила 110 216 рублей, что на 10,1% больше, чем в мае прошлого года.

Напомним, законопроект об установлении страховой пенсии по старости не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию будет внесён на рассмотрение палаты парламента во вторник, 4 августа.