«Минуты достаточно для трагедии»: на водоёмах Приморья с начала лета утонули почти 20 человек

С начала лета в Приморье на водоёмах произошло 25 несчастных случаев, жертвами которых стали 18 человек. Эти данные озвучили на совещании в МинГОЧС региона, где собрались представители прокуратуры, Следственного комитета, УМВД и главы муниципалитетов. сообщила пресс-служба краевого правительства.