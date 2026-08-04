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«Минуты достаточно для трагедии»: на водоёмах Приморья с начала лета утонули почти 20 человек

Власти предлагают повысить штрафы для беспечных родителей до полумиллиона рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

С начала лета в Приморье на водоёмах произошло 25 несчастных случаев, жертвами которых стали 18 человек. Эти данные озвучили на совещании в МинГОЧС региона, где собрались представители прокуратуры, Следственного комитета, УМВД и главы муниципалитетов. сообщила пресс-служба краевого правительства.

Замминистра по делам ГОЧС Илья Малахов подчеркнул, что нынешняя статистика вызывает серьёзную тревогу: она оказалась хуже прошлогодней, хотя тёплых дней этим летом было меньше.

«По оперативным данным — 18 погибших. Перед руководителями муниципалитетов и профильных ведомств стоит задача обеспечить безопасность отдыха людей у воды», — подчеркнул он.

Следственные органы возбуждают уголовные дела по каждому факту гибели. В разрешённых для купания местах усилены рейды и созданы дополнительные спасательные посты. Однако большинство трагедий, как отмечают специалисты, происходит именно там, где купаться запрещено: в карьерах, водохранилищах и опасных протоках.

Особое беспокойство вызывает гибель детей — часто из-за недостаточного надзора со стороны взрослых. Даже находясь рядом, родители могут на минуту отвлечься, и этого оказывается достаточно для трагедии.

В ответ на рост происшествий краевые власти вышли с инициативой повысить штрафы для беспечных родителей до 500 тысяч рублей. В МинГОЧС надеются, что эта мера заставит взрослых ответственнее относиться к безопасности детей на воде.

Напомним, что с начала купального сезона в Приморье утонуло шесть детей в возрасте от 5 до 18 лет. Трагедии произошли в Находке, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Хорольском и Кировском округах.