Путин призвал достроить метро в Красноярске «в наше время»

Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Михаилом Котюковым высказался о сроках завершения строительства метро в Красноярске.
Докладывая о реализации первого этапа проекта, губернатор края констатировал, что «есть определенные сложности», но проектная документация уже разработана полностью и получено заключение Госэкспертизы. По его словам, в настоящее время общая степень готовности метро в Красноярске оценивается в 33%.
В свою очередь, президент России обратил внимание на финансовую сторону вопроса:
«С деньгами надо разобраться, не с выделением. Деньги-то есть, вопрос в определении стоимости со стороны исполнительных, со стороны контролирующих организаций, со стороны Госэкспертизы».
Котюков рассказал, что именно сейчас ведется процедура уточнений этих расчетов, подрядные организации знакомятся с документами, выдают свои предложения и замечания. Он подчеркнул, что за последние 1,5 года в строительстве метро в Красноярске было сделано больше, чем за 30 лет до этого. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется, а сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», — добавил Котюков.
«Надо, чтобы он закончился в наше время», — призвал глава государства. «Очень стараемся», — заверил губернатор Красноярского края.
Добавим, вчера одну из строительных площадок метро — на улице Высотная — посетил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Ему доложили о ходе работ и показали уже построенные тоннели. Затем на совещании рассмотрели вопросы, которые сейчас стоят на повестке.
Напомним, общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составит 11,04 километра, на ней расположатся 6 остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтёров». Генеральный подрядчик проекта — ГК «Моспроект-3», субподрядчик — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». К последнему предъявлены иски на общую сумму 128 млн рублей, по которым поставщики и подрядчики из разных регионов требуют взыскать задолженность по договорам и неустойки за просрочку платежей.
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