Путин призвал достроить метро в Красноярске «в наше время»

Котюков рассказал, что именно сейчас ведется процедура уточнений этих расчетов, подрядные организации знакомятся с документами, выдают свои предложения и замечания. Он подчеркнул, что за последние 1,5 года в строительстве метро в Красноярске было сделано больше, чем за 30 лет до этого. «Проект начинался в незапамятные времена, что называется, а сегодня уже больше десяти километров подземных тоннелей», — добавил Котюков.