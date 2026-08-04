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В Эстонии уволят 108 помощников воспитателей из-за языковых норм

С 3 августа в эстонской Нарве прекращаются трудовые отношения со 108 помощниками воспитателей детских садов. Причиной стало вступление в силу языковых требований, информирует телерадиокомпания ERR.

Источник: AP 2024

Норма о необходимости владения эстонским языком на уровне не ниже B2 для данной категории работников была утверждена в 2024 году. Для тех, кто уже занимал эти должности, предусматривался двухлетний переходный период, истекший 1 августа текущего года.

«В Нарве с сегодняшнего дня, 3 августа, расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками учителей детских садов. Причина — вступление в силу языковых требований. Для продолжения работы помощники должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2», — передает ERR.

Как пояснила заведующая отделом образования Нарвы Лариса Дегель, нехватки педагогических кадров не ожидается.

«В отдельных группах помощников воспитателей смогут заменить вторые учителя, поэтому мы не ожидаем сбоев в работе дошкольных учреждений», — сообщила она.