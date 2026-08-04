В Омске всех желающих приглашают на соревнования по пляжному волейболу

8 августа в Центральном округе Омска пройдут соревнования по пляжному волейболу. Турнир станет первым состязанием в рамках окружного этапа XXV городской спартакиады «Спортивный город».
Как сообщили в администрации Центрального округа, на площадку смогут выйти мужские и женские команды КТОСов, предприятий и организаций, расположенных на территории округа. В каждой команде должно быть по два полевых игрока.
Заявки на участие принимают до 5 августа по электронной почте 247621@bk.ru. Подробности можно узнать по телефону 25−62−53.