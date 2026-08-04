Основной объем льгот по НИОКР приходится на НДС

Основная часть льготы по налогу на прибыль (40,3 млрд руб.) пришлась на расходы организаций на НИОКР (такие затраты можно включать в вычет по этому налогу). При этом фактически недействующей можно считать льготу по налогу на прибыль по расходам на НИОКР по приоритетным направлениям. В 2025 году ей воспользовались лишь 68 организаций. Низкой применимостью льготы на НИОКР в отношении налога на прибыль недовольны и власти.