Уступку прав требования не признали обходом санкционного законодательства

Dema Baarn поставила товар, однако российский заказчик оплатил только его часть, в связи с чем компания обратилась к калининградской юрфирме «Балталекс» и уступила ей права требования к задолжавшему покупателю. После уже «Балталекс» от своего лица обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании долга, однако тот оставил заявление без рассмотрения из-за арбитражной оговорки. Апелляция поддержала этот вывод, так как спор не относится к компетенции российских госсудов, в отношении сторон не действуют санкции, а деятельность российского комитета ICC не прекращена.