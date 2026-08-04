В Турции выросли цены на стальные полуфабрикаты из России

Цены на стальную заготовку из России на турецком рынке на последней неделе июля выросли на $10−20, до $500−510 за тонну с учетом фрахта (CFR), сказано в обзоре BigMint. В портах Черного моря стальные заготовки из РФ подорожали до $465−475 за тонну (FOB) против $470 за тонну неделей ранее в условиях сокращения предложения.