При общем снижении китайского импорта древесина из России сохранила долю в 10%

По данным Национального ценового биржевого агентства, в январе—июне 2026 года Пекин снизил закупки лесопромышленной продукции из всех стран на 5%, до 51,6 млн тонн, стоимость импорта сократилась на 4%, до $21,4 млрд. И если китайские закупки целлюлозы просели всего на 0,8%, до 18,7 млн тонн, то импорт бумаги и картона рухнул на 16%, до 4,2 млн тонн. Поставки круглых лесоматериалов в Китай снизились на 5,5%, до 15,8 млн кубометров, пиломатериалов — на 11%, до 10,6 млн кубометров.