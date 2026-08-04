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Ozon отправляет часть дорогостоящих товаров в ПВЗ

Ozon уведомил часть селлеров о том, что некоторые товары, хранящиеся сейчас на складах маркетплейса, будут перемещены в ближайшие пункты выдачи заказов. Копия соответствующего уведомления есть у «Ъ». Из него следует, что продавцам не придется нести расходы за перемещение.

Ozon уведомил часть селлеров о том, что некоторые товары, хранящиеся сейчас на складах маркетплейса, будут перемещены в ближайшие пункты выдачи заказов. Копия соответствующего уведомления есть у «Ъ». Из него следует, что продавцам не придется нести расходы за перемещение.

По словам одного из селлеров, перемещать товары в ПВЗ онлайн-площадка начала в ночь на 2 августа. Другой собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией, подчеркивает, что такие меры распространяются лишь на ограниченную категорию товаров и не затронут большую часть ассортимента. Речь идет о перемещениях дорогостоящих товаров, в основном техники и электроники, подтверждает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Такие меры могут быть связаны с желанием компании минимизировать риски от участившихся атак БПЛА на объекты онлайн-торговли, считает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых. Кроме этого, считает он, это решение может быть связано и со страховыми компаниями, с которыми компания заключила соглашение 31 июля. Вероятно, перемещение товаров со складов в ПВЗ поможет компании снизить стоимость страхования или сохранить уже действующие страховые тарифы, не исключает господин Молодых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новый важный пункт».

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