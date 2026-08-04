Ozon отправляет часть дорогостоящих товаров в ПВЗ

Такие меры могут быть связаны с желанием компании минимизировать риски от участившихся атак БПЛА на объекты онлайн-торговли, считает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) Алексей Молодых. Кроме этого, считает он, это решение может быть связано и со страховыми компаниями, с которыми компания заключила соглашение 31 июля. Вероятно, перемещение товаров со складов в ПВЗ поможет компании снизить стоимость страхования или сохранить уже действующие страховые тарифы, не исключает господин Молодых.