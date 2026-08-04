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Возле «Платинум Арены» появился стихийный мемориал в память об экс-голкипере «Амура»

Несколько дней назад бывший вратарь хабаровской хоккейной команды Алексей Мурыгин ушел из жизни в результате рецидива онкологического заболевания. Ему было всего 39 лет. У него остались жена и трое дочерей. Прощание с ним состоится 5 августа в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина с 10:00 до 13:00. Похоронен легендарный вратарь «тигров» будет на Центральном.

Несколько дней назад бывший вратарь хабаровской хоккейной команды Алексей Мурыгин ушел из жизни в результате рецидива онкологического заболевания. Ему было всего 39 лет. У него остались жена и трое дочерей. Прощание с ним состоится 5 августа в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина с 10:00 до 13:00. Похоронен легендарный вратарь «тигров» будет на Центральном кладбище города Хабаровска в секторе № 34. А сегодня возле центрального входа «Платинум Арены» было организовано специальное место, куда каждый желающий может принести цветы и свечи в память об одном из лучших голкиперов в истории хабаровского «Амура».