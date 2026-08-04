Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток

В случае если пассажир, прибывший в промежуточный пункт, обнаружит, что забыл вещи в транспортном средстве, он может обратиться к дежурному любого автовокзала на маршруте следования. Расходы по возврату вещей при этом будут производиться за счет их владельца, уточняется в документе.