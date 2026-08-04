Забытый в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. С 1 сентября 2026 года забытые в автомобильном и городском наземном электрическом транспорте вещи будут хранить бесплатно в течение 24 часов, следует из изученного ТАСС приказа Минтранса РФ.
Согласно документу, обнаруженные багаж и вещи должны храниться бесплатно в течение 24 часов, следующих за днем их прибытия. За хранение сверх указанного срока взимается плата в размере, установленном перевозчиком.
При обнаружении забытых вещей в транспортном средстве кондуктор или водитель передает их под расписку с подробным описанием на хранение уполномоченному лицу владельца автовокзала в конечном пункте маршрута либо перевозчику. Найденные вещи возвращаются пассажиру при предъявлении документа, удостоверяющего личность, под расписку.
В случае если пассажир, прибывший в промежуточный пункт, обнаружит, что забыл вещи в транспортном средстве, он может обратиться к дежурному любого автовокзала на маршруте следования. Расходы по возврату вещей при этом будут производиться за счет их владельца, уточняется в документе.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.