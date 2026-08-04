В Биробиджане сын спас мать от мошенников

Жительница Биробиджана едва не отдала мошенникам почти 400 тысяч рублей, но благодаря помощи сына удалось избежать потери денег. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в полиции ЕАО, 47 летней женщине сначала позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником ЖКХ, и под видом проверки приборов учёта выманил номер СНИЛС. Спустя сутки ей позвонила другая злоумышленница, представившаяся старшим следователем. Она убедила женщину, что из-за разглашения личных данных на её имя оформляют кредит в Татарстане, и потребовала срочно обналичить 400 тысяч рублей и передать их курьеру. При этом потерпевшей запретили обсуждать ситуацию с кем-либо.
Несмотря на запрет, женщина рассказала о звонке сыну. Он сразу понял, что речь идёт о мошенничестве, и убедил мать обратиться в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Оперативно розыскные мероприятия продолжаются.
Правоохранители напоминают: не сообщайте незнакомцам личные данные и реквизиты, не выполняйте срочные указания по переводу или обналичиванию средств. Если вам звонят с «тревожными» новостями, прервите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру.
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