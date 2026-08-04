В Биробиджане сын спас мать от мошенников

Как сообщили в полиции ЕАО, 47 летней женщине сначала позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником ЖКХ, и под видом проверки приборов учёта выманил номер СНИЛС. Спустя сутки ей позвонила другая злоумышленница, представившаяся старшим следователем. Она убедила женщину, что из-за разглашения личных данных на её имя оформляют кредит в Татарстане, и потребовала срочно обналичить 400 тысяч рублей и передать их курьеру. При этом потерпевшей запретили обсуждать ситуацию с кем-либо.