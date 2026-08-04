МЧС прогнозирует рост уровня воды в Амуре у Хабаровска

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Амуре у Хабаровска до опасных значений в августе, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасатели рекомендует дачникам и владельцам домов заблаговременно принять меры по сохранению своего имущества и животных, собрать и вывезти урожай. Судоводителям требуется быть предельно внимательными, так как на поверхности воды могут быть ветки, бревна, мусор, течение усиливается, под водой могут находиться скрытые конструкции. Туристам и отдыхающим лучше воздержаться от выхода на маршруты, сплавы.
«По предварительному прогнозу специалистов Дальневосточного УГМС, с учетом ожидаемых осадков и формированием дождевого паводка на Амуре и его притоках к третьей декаде августа уровень воды у города Хабаровска может достигнуть отметки 550−600 см (при отметке опасного гидрологического явления — 600 см)», — говорится в сообщении ГУ МЧС.
Ниже по течению реки уровень воды также может достигнуть высоких отметок, в частности у сел Троицкое, Мариинское, Богородское. У Комсомольска-на-Амуре вода может подняться до 600 см при опасной отметке в 650 см.
В зону возможного подтопления попадают дачи на островной части Хабаровска (острова Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный), а также приусадебные участки, участки дорог в населенных пунктах и между ними, расположенных в низинах и пойменных местах в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском районах.