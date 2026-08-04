МЧС прогнозирует рост уровня воды в Амуре у Хабаровска

Спасатели рекомендует дачникам и владельцам домов заблаговременно принять меры по сохранению своего имущества и животных, собрать и вывезти урожай. Судоводителям требуется быть предельно внимательными, так как на поверхности воды могут быть ветки, бревна, мусор, течение усиливается, под водой могут находиться скрытые конструкции. Туристам и отдыхающим лучше воздержаться от выхода на маршруты, сплавы.