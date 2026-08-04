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В Новосибирской области курьеры получают больше работников с высшим образованием

Доходы доставщика выше, чем у дипломированного специалиста.

Источник: Комсомольская правда

По всей России средняя зарплата курьеров продолжает расти, обгоняя доходы многих специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Такие выводы своего исследования приводит популярный сервис по поиску работы и подбору персонала.

Медианная зарплата доставщиков во втором квартале 2026 года достигла 150 тысяч рублей в месяц, что на 14% превышает доходы дипломированных специалистов (132 тысячи) и на 55% — квалифицированных работников с образованием (97 тысяч).

Эксперты отмечают, что разрыв усиливается: курьер сегодня зарабатывает в полтора раза больше специалиста со средним профессиональным образованием. Число вакансий от служб доставки за второй квартал выросло на 15%, однако это сезонный тренд.