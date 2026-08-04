Новости Омской области 4 августа: БПЛА, концерт Дайнеко, пожар, погода

Вторник, 4 августа. В Омске снова объявили беспилотную опасность 2 августа, в воскресенье. Сразу после объявления угрозы в Омском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск самолётов — мера нужна для безопасности полётов. В результате рейсы из Санкт‑Петербурга и Москвы перенаправили в Новосибирск.
Кроме того, из-за угрозы БПЛА в Омске отменили концерты, которые должны были состояться 2 августа. Выступление Виктории Дайнеко перенесли на понедельник, 3 августа, а певица Mary Gu не долетела до Омска и застряла в Новосибирске, откуда она отправилась в Москву.
Кроме того, накануне в Омске случился пожар. В пятиэтажке в Советском округе Омска от огня расплавился потолок.
Также синоптики дали прогноз погоды на эту рабочую неделю. По данным Росгидрометцентра, в Омске на рабочей неделе сохранится облачная и дождливая погода.
Что произошло в Омской области 4 августа 2026 года — в материале omsk.aif.ru.
БПЛА в Омске 2 августа: хроника событий, сбитые беспилотники.
В Омской области 2 августа дважды объявляли беспилотную опасность — это уже пятый подобный случай в истории региона. Первый сигнал поступил в 15:30: информацию разместили в каналах РСЧС и МЧС, а чуть позже — в соцсетях губернатора Виталия Хоценко. При этом СМС‑оповещения до многих жителей дошли с задержкой — некоторые получили их только после 16:30, причём в сообщениях время начала угрозы указывали на час позже реального.
Сразу после объявления угрозы в Омском аэропорту ввели ограничения на приём и выпуск самолётов — мера нужна для безопасности полётов. В результате рейсы из Санкт‑Петербурга и Москвы перенаправили в Новосибирск.
Из‑за напряжённой обстановки в некоторых медучреждениях региона, в том числе в Городской клинической больнице № 11, начали действовать по инструкции — провели эвакуационные мероприятия, при этом пациентов на улицу не выводили.
Вечером, в 18:30, в регионе объявили вторую за день беспилотную опасность. При этом отмену первого режима к тому моменту так и не зафиксировали. В 18:51 губернатор сообщил, что силы ПВО Минобороны отражают атаку беспилотников.
Из соображений безопасности отменили все массовые мероприятия в городе, включая концерт на Соборной площади, где должны были выступить Виктория Дайнеко и Maru Gu. Об отмене также сообщили в телеграм‑канале «Городские парки Омск»: администрация подчеркнула, что безопасность гостей — главный приоритет.
Спустя некоторое время стало известно, что из‑за падения обломков сбитого БПЛА в окрестностях Омска загорелось поле. На месте работают пожарные, пострадавших нет.
Все оперативные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Глава области просил жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Беспилотную опасность в Омской области сняли в 21:30 — режим действовал в общей сложности шесть часов.
Параллельно угрозу атаки БПЛА фиксировали ещё в четырёх соседних регионах — в Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Там тоже вводили ограничения и просили жителей соблюдать меры безопасности.
Отмена концертов Виктории Дайнеко и Mary Gu в Омске: последние новости.
Концерт Виктории Дайнеко, который отменили 2 августа на Соборной площади из‑за режима беспилотной опасности, всё же состоится. Организаторы перенесли выступление в парк «Зелёный остров» — омичи смогут увидеть певицу на сцене уже сегодня.
Напомним, вечером 2 августа в Омской области дважды объявляли режим беспилотной опасности. Из соображений безопасности власти отменили праздничные концерты в центре города. При этом организаторы не стали отказываться от выступления Виктории Дайнеко и нашли для него новую площадку.
Другая артистка, Mary Gu, которая тоже должна была выступить на Соборной площади в рамках Дня города, так и не добралась до Омска. Её рейс Москва — Омск развернули за 15 минут до посадки и направили в Новосибирск. Как рассказала сама певица в своём канале, из‑за постоянных переносов вылета команда приняла решение остановиться в Новосибирске, а на следующий день улететь в Москву.
Пожары в Омске: подробности ЧП, пострадавшие.
В Советском округе Омска ночью 3 августа загорелась квартира в пятиэтажном панельном доме. По данным ГУ МЧС России по Омской области, сигнал о пожаре поступил в 02:25 — очевидцы заметили дым, который шёл из окна на четвёртом этаже.
К моменту прибытия пожарных жильцы уже начали эвакуироваться самостоятельно — из подъезда вышли 9 человек. Спасатели выяснили, что горит однокомнатная квартира: пламя повредило диван, расплавило натяжной потолок и закоптило стены. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать уже в 02:35.
Начальник караула Денис Безделев рассказал, что в квартире никого не было, поэтому огнеборцам пришлось вскрывать дверь. Сейчас дознаватели выясняют причины пожара. Одна из версий — неисправная электропроводка, другая — непотушенная сигарета: рядом с диваном стояла пепельница, а соседи рассказали, что в квартире живут две девушки, которые курят.
Благодаря слаженной работе спасателей обошлось без погибших и пострадавших. На месте происшествия работали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
Погода в Омске: жара, когда похолодает, когда дожди в Омске.
По данным Росгидрометцентра, в Омске на предстоящей рабочей неделе сохранится дождливая и облачная погода. Сегодня, 3 августа, днём температура поднимется до +27 градусов, будет облачно с прояснениями и возможен небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст., влажность — 86%, ветер северо‑восточный, 1 м/с.
Во вторник, 4 августа, ночью похолодает до +17 градусов, днём воздух прогреется до +26. Ожидаются облачность с прояснениями и небольшой дождь. В среду, 5 августа, температурный режим останется похожим: ночью +17, днём +26, облачно, дождь.
В четверг, 6 августа, станет чуть прохладнее: ночью +17, днём +24, облачно, временами дождь — количество осадков может достичь 3,3 мм. В пятницу, 7 августа, сохранится облачная погода с дождём, температура днём — до +24 градусов.
В выходные, 8 и 9 августа, осадков станет меньше, но облачность по‑прежнему будет держаться. Днём температура составит +23… +24 градуса.
Напомним, 2 августа в Омской области прогнозировали ливни, град и ветер до 25 м/с — шторм прошёл, и теперь синоптики обещают более спокойную, но всё ещё дождливую неделю. При этом прогноз может корректироваться.