Новости Омской области 4 августа: БПЛА, концерт Дайнеко, пожар, погода

В Омской области 2 августа дважды объявляли беспилотную опасность — это уже пятый подобный случай в истории региона. Первый сигнал поступил в 15:30: информацию разместили в каналах РСЧС и МЧС, а чуть позже — в соцсетях губернатора Виталия Хоценко. При этом СМС‑оповещения до многих жителей дошли с задержкой — некоторые получили их только после 16:30, причём в сообщениях время начала угрозы указывали на час позже реального.