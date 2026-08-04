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Администрация Заларинского района перешла на 4-дневную рабочую неделю

Это связано с сокращением расходов и сложным финансовым положением.

Источник: Администрация Заларинского района

Администрация Заларинского муниципального округа Иркутской области с 1 августа по 31 октября 2026 года переходит на сокращенный режим работы. Решение обусловлено сложным финансовым положением и необходимостью оптимизировать бюджетные расходы.

Сотрудники будут трудиться со вторника по пятницу, а выходными днями станут суббота, воскресенье и понедельник. В правительстве региона подчеркнули, что подобная практика пока не применялась в других муниципалитетах области. Мера носит локальный характер и касается исключительно Заларинского округа.