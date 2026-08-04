В Хабаровский край направят 12 новых беспилотников для обнаружения лесных пожаров

В Хабаровском крае приняли решение об усилении контроля за пожароопасной обстановкой с помощью новых беспилотников местных производителей. Предполагается, что к осени в регионе начнут работу по обнаружению возгораний и координации действий не менее 12 новых мониторинговых БПЛА, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мы провели испытания и отобрали наиболее подходящие для нужд лесного хозяйства беспилотники. Первые такие модели планируем закупить уже на этой неделе. Подписание контрактов запланировано с 7 по 10 августа, — рассказал исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и лесопереработки региона Евгений Богданов.
Глава Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что на поставку БПЛА с момента подписания контракта должно уйти не более месяца.
В пресс-службе правительства региона добавили, что за 8 месяцев 2026 года беспилотники применяли для тушения лесных пожаров 46 раз, общая продолжительность их работы составила 10 часов. Свыше 30 раз летательные аппараты использовали при патрулировании местности и не менее 400 раз — для мониторинга.
По состоянию на утро 4 августа в крае действуют 14 лесных пожаров общей площадью 12,4 тысячи гектаров. 11 из них зарегистрированы в Аяно-Майском районе. При этом два пожара здесь уже ликвидированы. Также потушен пожар в Николаевском районе.
Сохраняется возгорание на площади 33 гектара в районе имени Полины Осипенко, а также два пожара на 80 гектарах в Советско-Гаванском районе.
— В тушении задействовано 172 специалиста и 15 единиц спецтехники. Ранее было ликвидировано 3 лесных пожара на площади 915,2 гектара. Все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Пожароопасная обстановка находится на контроле, — отметили в пресс-службе регионального Минлесхоза.
Зампред правительства края Ирина Горбачева добавила, что ежесуточно на дежурстве находятся 240 специалистов парашютно-десантной пожарной службы КГСАУ «ДВ авиабаза». За обстановкой также следят еще 205 работников наземных лесопожарных служб. Всего в работе задействовано 233 единицы лесопожарной техники.