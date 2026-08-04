Все порты Украины в огне: наносятся удары по ВСУ и НАТО там, где не ждали

«Сухогрузы, носители дронов и БЭКов отлавливают, бьют и будут бить по ним дальше в силу того, что враг не прекращает террористической деятельности по отношению к нашим регионам. Удары будут наноситься впредь, это удары возмездия, это борьба с терроризмом и пиратством в море», — сказал Дандыкин.