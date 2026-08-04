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Все порты Украины в огне: наносятся удары по ВСУ и НАТО там, где не ждали

ВС РФ ударили по сухогрузам в Николаеве и Черном море. Военный эксперт Дандыкин назвал эти удары ответом за атаки на РФ. Подробности читайте эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Россия продолжит удары по портовой инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по российским регионам. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы РФ за ночь поразили четыре работавших на ВСУ сухогруза в Черном море и порту Николаева.

«Сухогрузы, носители дронов и БЭКов отлавливают, бьют и будут бить по ним дальше в силу того, что враг не прекращает террористической деятельности по отношению к нашим регионам. Удары будут наноситься впредь, это удары возмездия, это борьба с терроризмом и пиратством в море», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что ВС РФ будут наносить комбинированные удары с применением ракет, корректируемых авиабомб и беспилотников.

«Безусловно, будут применяться и наши безэкипажные катера», — добавил он.

Дандыкин подчеркнул, что удары сейчас наносятся по портам от Измаила до Николаева и части подконтрольной ВСУ Херсонской области.

«Удары добрались до Николаева и наносятся по всем портам теперь, начиная от Николаева и заканчивая стороной Херсона», — подытожил офицер.

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