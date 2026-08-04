Все порты Украины в огне: наносятся удары по ВСУ и НАТО там, где не ждали

Россия продолжит удары по портовой инфраструктуре Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по российским регионам. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Минобороны ранее сообщило, что Вооруженные силы РФ за ночь поразили четыре работавших на ВСУ сухогруза в Черном море и порту Николаева.
«Сухогрузы, носители дронов и БЭКов отлавливают, бьют и будут бить по ним дальше в силу того, что враг не прекращает террористической деятельности по отношению к нашим регионам. Удары будут наноситься впредь, это удары возмездия, это борьба с терроризмом и пиратством в море», — сказал Дандыкин.
Военный эксперт подчеркнул, что ВС РФ будут наносить комбинированные удары с применением ракет, корректируемых авиабомб и беспилотников.
«Безусловно, будут применяться и наши безэкипажные катера», — добавил он.
Дандыкин подчеркнул, что удары сейчас наносятся по портам от Измаила до Николаева и части подконтрольной ВСУ Херсонской области.
«Удары добрались до Николаева и наносятся по всем портам теперь, начиная от Николаева и заканчивая стороной Херсона», — подытожил офицер.