Учительницу из США обвинили в половой связи с учеником и сбыте наркотиков

В штате Канзас, США, 45-летнюю учительницу Кристен Бар обвинили в половых преступлениях против 15-летнего мальчика, сообщает KAKE News.
Бар работала в школе с учениками с особенностями развития. По данным полиции, в июле 2026 года она совратила подростка через Snapchat, а затем вступила с ним в половую связь.
Учительнице также предъявлены обвинения в сбыте марихуаны, спаивании несовершеннолетних, продаже им сигарет и укрывательстве беглого подростка. По версии следствия, все преступления она совершила со 2 по 10 июля. После этого ее муж подал на развод.
Женщина уволена из школы и сейчас ожидает суда.
Ранее стали известны подробности о преступлениях американской учительницы Джули Риццителло. Ее обвинили в совращении двух школьников: по данным следствия, с одним она вступала в интимную связь в 2017 году, с другим — в 2024-м.
Сотрудники полиции в США арестовали еще одну учительницу, которая вступила в интимную связь с 16-летним подростком — она несколько раз совратила его в школе. Тревогу забила мать подростка: она обнаружила в его телефоне переписку с учительницей.