Школьники России и Китая вместе прошли творческую смену в «Созвездии»

В краевом детском центре «Созвездие» завершилась международная смена, в которой приняли участие школьники из России и Китая. «Сегодня образовательные и культурные инициативы помогают ребятам из России и Китая лучше узнать друг друга, формируют основу для доверительных отношений и открывают новые возможности для долгосрочного партнерства», — рассказал заместитель министра образования и науки края Алексей Парамонов. В дружине имени Бонивура 20 школьников из Фуюаня и уезда Хуачуань вместе с российскими сверстниками приняли участие в театральной деятельности, занятиях танцами, пением, а также изобразительным и декоративно-прикладным искусством. Дети из Китая смастерили русские куклы-обереги, и интерьерную композицию, посвященную символам Хабаровского края. Также они участвовали в состязаниях и эстафетах и посетили Гродековский музей, Амурский утес и зоосад «Приамурский». В рамках смены дети также занимались с профессиональными творческими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Итогом их совместной работы стал показ уличных спектаклей «Ширина», где дети из Китая представили собственные этюды.