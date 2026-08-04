Чучело сиамского крокодила нашли у пассажира в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Новосибирска таможенники нашли в ручной клади пассажира чучело сиамского крокодила. 36-летний россиянин прилетел из Вьетнама и попытался пройти через «зелёный» коридор без декларации.
Необычный предмет обнаружили во время выборочной проверки с помощью рентгеновской установки. В сумке среди личных вещей лежало чучело рептилии весом около 400 граммов.
Мужчина рассказал, что купил сувенир в магазине в Нячанге. По его словам, он не знал, что такой товар нужно декларировать и сопровождать разрешительными документами.
«Экспертиза подтвердила, что это редкое пресмыкающееся принадлежит к семейству крокодиловых и подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Для законного перемещения таких товаров требуется подача пассажирской таможенной декларации с разрешительными документами от уполномоченных органов», — сообщили в Сибирском таможенном управлении.
В отношении туриста возбудили два административных дела — за недекларирование товара и нарушение установленных ограничений. Мужчине грозит штраф, а чучело могут конфисковать.