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Чучело сиамского крокодила нашли у пассажира в аэропорту Новосибирска

Турист купил необычный сувенир в Нячанге и попытался пройти с ним через «зелёный» коридор без декларации и разрешительных документов.

Источник: Om1 Новосибирск

В аэропорту Новосибирска таможенники нашли в ручной клади пассажира чучело сиамского крокодила. 36-летний россиянин прилетел из Вьетнама и попытался пройти через «зелёный» коридор без декларации.

Необычный предмет обнаружили во время выборочной проверки с помощью рентгеновской установки. В сумке среди личных вещей лежало чучело рептилии весом около 400 граммов.

Мужчина рассказал, что купил сувенир в магазине в Нячанге. По его словам, он не знал, что такой товар нужно декларировать и сопровождать разрешительными документами.

«Экспертиза подтвердила, что это редкое пресмыкающееся принадлежит к семейству крокодиловых и подпадает под действие Конвенции СИТЕС. Для законного перемещения таких товаров требуется подача пассажирской таможенной декларации с разрешительными документами от уполномоченных органов», — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

В отношении туриста возбудили два административных дела — за недекларирование товара и нарушение установленных ограничений. Мужчине грозит штраф, а чучело могут конфисковать.