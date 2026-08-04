В Госдуме предложили предупреждать водителей об эвакуации авто через «Госуслуги»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается предупреждать водителей автомобиля через «Госуслуги».
Законопроектом предлагается обязать должностных лиц перед эвакуацией автомобиля предупреждать владельца или водителя через «Госуслуги» за 15 минут до начала перемещения машины на штрафстоянку, пишет РИА Новости.
По мнению парламентариев, введение системы предварительного оповещения «значительно повысит удобство для водителей и снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств».