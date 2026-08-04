Океанолог Таврический сказал о внезапном появлении ядовитой рыбы в Приморье

В Приморье отмечается «нашествие» смертельно ядовитой рыбы-фугу. Особенно много экзотических рыб заметили у берегов Владивостока. По данным источников, на минувшей неделе зафиксирован массовый выброс рыбы-фугу в устье реки Партизанской.
В эксклюзивном комментарии aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический отметил, что в появлении в Приморье экзотических рыб нет ничего удивительного.
"У нашей планеты очень тонкая настройка. Если изменится один из параметров — температурный режим, плотность воды, — то это повлечет изменения и общей обстановки. За последние 70 лет наблюдается именно повышение температуры воды в океане.
Тёплое течение продвигается ближе на север на Дальнем Востоке, соответственно, из-за изменения климата и параметров гидрологии там появилась рыба-фугу", — объяснил он.
Ранее Анатолий Таврический в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил загадочное происшествие в британском Уэльсе, где на популярный пляж на берег выбросило сотни мёртвых акул и других морских животных.