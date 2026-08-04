Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил ход ремонта в школах № 77 и № 28

В рабочем выезде также приняли участие депутат Законодательного собрания региона Сергей Баляскин, председатель Думы города Евгений Стекачев, первый заместитель мэра Светлана Колотовкина, руководители профильных комитетов администрации и заместитель председателя Союза отцов Иркутска Сергей Зверев.
В школе № 28 на улице Маршала Конева, рассчитанной на 760 мест, сегодня обучается почти 1200 детей. В рамках подготовки к новому учебному году здесь проводят капитальный ремонт кровли и системы электроснабжения, а также ремонт крыльца центрального входа. Работы ведутся за счет бюджета города, в том числе из Фонда поддержки избирательных округов (средства направил депутат Григорий Вакуленко). Готовность объектов составляет от 35 до 50%.
«Раньше крыша постоянно протекала — мы каждый год заделывали, красили, белили. Электроснабжение тоже требует замены: щитки старые, школе уже 40 лет. Теперь мы получим современную кровлю и надежную электрику, а сэкономленные после аукциона средства направим на восстановительные работы внутри здания», — рассказала директор школы № 28 Елена Карака.
В школе № 77 на улице Мамина-Сибиряка при проектной мощности 850 мест учатся 1300 детей. Здесь по проекту «Есть решение» партии «Единая Россия» идет ремонт центральной входной группы. На средства Фонда поддержки избирательных округов заменили двери во всех кабинетах — первый этап прошел в 2025 году, второй завершается этим летом.
«Музей школы перенесли в помещение поменьше, а освободившийся кабинет разделили на два и установили дверь. Кухня и швейная мастерская кабинета труда теперь находятся в одном помещении, а не в разных, как раньше. В освободившихся классах провели косметический ремонт и дооснастили их мебелью. В результате мы сможем перевести всех детей на обучение в первую смену», — отметила исполняющая обязанности директора школы № 77 Юлия Перевалова.
Помимо этого, сообщает пресс-служба мэрии, в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети» кабинеты основ безопасности и защиты Родины и труда оснащены новым оборудованием.
«В этом сезоне ремонт ведется в 103 объектах, среди которых школы, детские сады, учреждения культуры. Ежегодно на эти цели направляется от 400 до 700 миллионов рублей. Это колоссальный объем. Да, бюджет сложный, но мы нашли механизмы, чтобы не снижать темп: используем и федеральные программы, и областные, и инициативное бюджетирование, и Фонд поддержки избирательных округов. У нас выстроена многоступенчатая система мониторинга исполнения контрактов — и со стороны администрации, и со стороны депутатского корпуса. Это позволяет оперативно реагировать на проблемы и держать ситуацию на контроле», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Евгений Стекачев подчеркнул, что ежегодное увеличение объемов финансирования на ремонт образовательных учреждений — это необходимость.
«Значительная часть школ — это здания, построенные еще в прошлом веке. Для того чтобы обеспечить детям комфортный и безопасный процесс обучения, мы регулярно направляем часть средств из Фонда поддержки избирательных округов не только на ремонт образовательных учреждений, но и на доукомплектацию необходимым оборудованием. Депутатский корпус постоянно контролирует данный вопрос», — прокомментировал Евгений Стекачев.
«Очень рад, что администрация города приглашает родителей на подобные выезды. Видно, что идет комплексное обновление образовательных учреждений. Есть, конечно, опасения, что подрядчики могут не уложиться в сроки, однако мэр поставил перед ними задачу увеличить количество специалистов на объектах, чтобы завершить работы вовремя. Уверен, что к 1 сентября школы будут полностью готовы, и наши дети сядут за парты в комфортных и современных условиях», — сказал заместитель председателя Союза отцов Иркутска Сергей Зверев.