Шамора обрастает ЖК: у знаменитого пляжа Владивостока построят 7-этажку на 186 квартир

Шамора, долгое время ассоциировавшаяся с дикими пляжами, палатками и спорными кафе, начинает новую главу. Администрация Владивостока выдала разрешение на строительство первого многоквартирного жилого дома прямо у побережья бухты Лазурной. Семиэтажное здание на 186 квартир возведёт компания «Ривьера», а завершить стройку планируется в первом квартале 2029 года. Информация об этом появилась в реестре выданных разрешений на сайте мэрии.
Согласно документам, разрешение № 25−28−51−2026 было подписано 20 июля 2026 года. Под застройку определён участок с кадастровым номером 25:28:050089:357 площадью 12,8 тысячи квадратных метров в районе улицы Лазурной, 23. Сейчас эта территория покрыта преимущественно лесом, но уже через несколько лет здесь появится жильё комфорт-класса. Застройщик приобрёл землю два года назад у физического лица.
Проектной декларацией предусмотрено 186 квартир: от студий по 29 квадратных метров до трёхкомнатных вариантов площадью до 155 «квадратов». Кроме того, в доме запроектировано 41 нежилое помещение. Материал стен — монолит-кирпич, обеспеченность машино-местами, согласно документации, пока указана на уровне 0%.
Этот участок и его окрестности уже не первый год находятся в фокусе внимания. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, администрация Владивостока ведёт затяжные судебные споры о сносе самовольных построек на Шаморе, включая известное кафе «Беседа» и другие объекты. Теперь же на побережье начинается полноценное жилищное строительство.
Отметим, планы по развитию Шаморы сегодня выглядят одними из самых масштабных среди туристических проектов Владивостока. В январе власти представили предпринимателям единую концепцию развития бухты Лазурная, рассчитанную до 2030 года. Она предполагает превращение территории в круглогодичное место отдыха с современной инженерной и рекреационной инфраструктурой.
В числе ключевых проектов — строительство магистрального коллектора водоотведения мощностью до 6180 кубометров в сутки и подстанции на 110 кВ, которая должна обеспечить будущие объекты стабильным электроснабжением. Одним из главных элементов обновленной Шаморы должен стать единый променад шириной 20 метров, который протянется вдоль всей пляжной полосы.
Параллельно на побережье заявлены крупные инвестиционные проекты. Среди них — международный всесезонный термальный курорт «Лазурный Резорт» с объемом инвестиций около 100 млрд рублей и семейный курорт «Солнечный», который планируют построить на территории бывшей спортивной базы между бухтами Лазурная и Десантная. Продолжается и реконструкция отдельных участков побережья.