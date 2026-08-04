Шамора обрастает ЖК: у знаменитого пляжа Владивостока построят 7-этажку на 186 квартир

Согласно документам, разрешение № 25−28−51−2026 было подписано 20 июля 2026 года. Под застройку определён участок с кадастровым номером 25:28:050089:357 площадью 12,8 тысячи квадратных метров в районе улицы Лазурной, 23. Сейчас эта территория покрыта преимущественно лесом, но уже через несколько лет здесь появится жильё комфорт-класса. Застройщик приобрёл землю два года назад у физического лица.