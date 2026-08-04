Железнодорожников в Хабаровске привлекали к переработкам без согласия

В Хабаровске сотрудники железнодорожного подразделения пожаловались на нарушения трудовых прав. Проверка показала, что людей выводили на сверхурочную работу без письменного согласия, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Несоответствия нашли и в графиках: смены, указанные в документах, расходились с табелями учёта рабочего времени, а об изменениях режима сотрудников уведомляли несвоевременно. Кроме того, часть трудовых договоров была оформлена с нарушениями.
Проблемы возникли и при пересмотре зарплат. Когда работникам меняли оклады и тарифные ставки, необходимые дополнительные соглашения с ними не заключали.
После вмешательства прокуратуры руководство Хабаровского центра организации работы железнодорожных станций начало устранять нарушения. Ответственных сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.
Должностное лицо, обязанное контролировать соблюдение трудового законодательства, также оштрафовали по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.