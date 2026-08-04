Амур у Хабаровска может подняться до шести метров в августе

В Хабаровском крае к третьей декаде августа ожидается высокий дождевой паводок на Амуре и его притоках. У Хабаровска вода может подняться до 550−600 сантиметров, вплотную приблизившись к опасной отметке, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сейчас специалисты учитывают ожидаемые осадки и прохождение циклонов, поэтому прогноз ещё может измениться. Однако уже предварительные расчёты показывают, что паводковая волна затронет значительную часть русла Амура и будет постепенно смещаться вниз по течению.
Наиболее сложная обстановка может сложиться у Троицкого, где уровень воды прогнозируют до 470 сантиметров при опасной отметке 450. У Мариинского Амур способен подняться до 450 сантиметров, превысив опасное значение на метр. В Комсомольске-на-Амуре ожидается до 600 сантиметров при опасной отметке 650, а у Богородского вода может достичь уровня неблагоприятного явления — 400 сантиметров.
Под угрозой подтопления окажутся дачные участки на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный в Хабаровске. Вода также может выйти на приусадебные участки и низкие отрезки дорог в Хабаровском, Нанайском, Амурском и Комсомольском районах.
Жителям пойменных территорий советуют заранее собрать и вывезти урожай, поднять или перенести имущество, позаботиться о домашних животных и проверить пути выезда. Откладывать подготовку до появления воды на участках не стоит, поскольку разлив проток и внутренних озёр может быстро отрезать отдельные территории.
Опаснее станет и передвижение по Амуру: усилившееся течение способно нести ветки, брёвна и другой мусор, а под водой могут скрываться затопленные конструкции. Судоводителям рекомендуют быть особенно внимательными, а туристам и отдыхающим — временно отказаться от сплавов и выхода на водные маршруты.
Прогноз будут уточнять по мере прохождения циклонов и формирования паводковой волны. При угрозе жизни, подтоплении домов или невозможности самостоятельно покинуть опасный участок необходимо звонить по номеру 112.