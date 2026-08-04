Амур у Хабаровска может подняться до шести метров в августе

Наиболее сложная обстановка может сложиться у Троицкого, где уровень воды прогнозируют до 470 сантиметров при опасной отметке 450. У Мариинского Амур способен подняться до 450 сантиметров, превысив опасное значение на метр. В Комсомольске-на-Амуре ожидается до 600 сантиметров при опасной отметке 650, а у Богородского вода может достичь уровня неблагоприятного явления — 400 сантиметров.