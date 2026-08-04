Битва под землёй: тайный проход к Краматорску вскрыт, удар неминуем

ВСУ прорыли туннель между Славянском и Краматорском, сообщают источники. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин отметил, что противник попытался оба города превратить в неприступные крепости.
«Противник давно укреплял эти оба города. Они предполагали, что мы будем их освобождать. Группировка войск что в Краматорске, что в Славянске достаточно серьёзная. У них хорошо подготовлены укрепления и коммуникации, то есть заглублены в землю. ВСУ используют промышленные объекты, потому что они были построены еще в советское время, когда были стандарты безопасности, в том числе на случай ядерного конфликта, и были предусмотрены подземные коммуникации. Это не только бомбоубежища, но и очень часто — резервные цеха. То есть речь о достаточно больших по площади и обеспеченных электричеством и водой помещениях», — сказал он.
По словам военного эксперта, ВСУ могли добавить к тем подземным коммуникациям, которые уже были, новые.
«Абсолютно неудивительно, что такой туннель может быть. Мы при штурме укрепрайонов сталкивались с подземными коммуникациями. Борьба с ними непростая. Важно разведывать нахождение этих коммуникаций. Когда получают данные об их точном местонахождении, по ним будут прежде всего работать ВКС, в том числе и ФАБы, и ракеты, по мере приближения присоединится тяжелая артиллерия, крупнокалиберные миномёты», — объяснил собеседник издания.
Гагин подчеркнул, что для ликвидации подобных подземных конструкций противника есть целая линейка ракетных вооружений, так называемых «уничтожителей бункеров».
«Будут использоваться и ФАБы, и другое вооружение, после применения которого в бункерах только тишина. Практика показывает, что оптимальный вариант в случае обнаружения подобных подземных тоннелей, лабиринтов противника — разрушать их с помощью высокоточных мощных видов вооружений», — подытожил он.