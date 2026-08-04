Битва под землёй: тайный проход к Краматорску вскрыт, удар неминуем

«Противник давно укреплял эти оба города. Они предполагали, что мы будем их освобождать. Группировка войск что в Краматорске, что в Славянске достаточно серьёзная. У них хорошо подготовлены укрепления и коммуникации, то есть заглублены в землю. ВСУ используют промышленные объекты, потому что они были построены еще в советское время, когда были стандарты безопасности, в том числе на случай ядерного конфликта, и были предусмотрены подземные коммуникации. Это не только бомбоубежища, но и очень часто — резервные цеха. То есть речь о достаточно больших по площади и обеспеченных электричеством и водой помещениях», — сказал он.