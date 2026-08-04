В меню школ и детсадов Приморья могут добавить водоросли и новые рыбные блюда

Школьные обеды могут кардинально поменяться в Приморском крае. Федеральный Роспотребнадзор подготовил новые методические рекомендации по питанию детей в школах и детских садах. В меню могут появиться не только привычные рыбные блюда, но и более необычные: например, сливочный суп с рыбой, голубцы с рыбой в сметанном соусе, овощное рагу с кабачками и ламинарией, а также салат из морской капусты. Об этом сообщает «Российская газета».
Если раньше в советском общепите был всего один «рыбный день» в неделю, то теперь подход гораздо разнообразнее. Документ, утвержденный главой Роспотребнадзора Анной Поповой, рекомендует включать вторые рыбные блюда в меню минимум раз в неделю, а еще лучше — два раза. Дошкольникам советуют давать рыбу хотя бы 1−2 раза в неделю в виде суфле, кнелей или паровых котлет, а блюда с водорослями — раз в две недели. Для школьников возможности шире и меню разнообразнее: им можно предлагать уже и жирные сорта рыбы, и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли — уже не реже двух раз в неделю.
Рекомендации разработаны совместно с ведущими научными институтами, включая ФИЦ питания и биотехнологии и ВНИРО. Их цель — повысить биологическую ценность детского рациона, насытить его витаминами, омега-3 кислотами и йодом. Особенно это актуально для регионов с йододефицитом.
Документ также содержит строгие требования к качеству: для детского питания советуют использовать промышленные полуфабрикаты с содержанием рыбы не менее 80%, отдавать предпочтение варке, тушению и запеканию. А вот имитированная продукция, например, крабовые палочки из минтая, не рекомендуется.