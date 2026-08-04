В меню школ и детсадов Приморья могут добавить водоросли и новые рыбные блюда

Если раньше в советском общепите был всего один «рыбный день» в неделю, то теперь подход гораздо разнообразнее. Документ, утвержденный главой Роспотребнадзора Анной Поповой, рекомендует включать вторые рыбные блюда в меню минимум раз в неделю, а еще лучше — два раза. Дошкольникам советуют давать рыбу хотя бы 1−2 раза в неделю в виде суфле, кнелей или паровых котлет, а блюда с водорослями — раз в две недели. Для школьников возможности шире и меню разнообразнее: им можно предлагать уже и жирные сорта рыбы, и слабосоленую семгу с форелью, а водоросли — уже не реже двух раз в неделю.