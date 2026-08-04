Народным дружинникам во Владивостоке будут платить дважды в год, но не всем

Напомним, что администрация Владивостока активно развивает институт добровольных народных дружин (ДНД). Для координации их работы в мэрии создан специальный штаб, который обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами, организует обучение дружинников и оказывает всестороннюю поддержку. В городе уже зарегистрировано более пяти добровольных народных дружин, в составе которых более 130 человек. По словам заместителя командира дружины «Сокол» Дмитрия Золотухина, чаще всего дружинники сталкиваются с бытовыми конфликтами и инцидентами в развлекательных заведениях. Кроме того, они регулярно обеспечивают порядок на массовых мероприятиях.