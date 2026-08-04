Народным дружинникам во Владивостоке будут платить дважды в год, но не всем

Администрация Владивостока утвердила положение о материальном стимулировании народных дружинников. Документ определяет условия и порядок выплаты денежного вознаграждения в размере 30 тысяч рублей добровольцам. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Дмитрия Свитайло, сообщает ИА PrimaMedia.
«Выплата денежного вознаграждения народным дружинникам осуществляется за активное участие в охране общественного порядка и (или) в мероприятиях по поиску лиц, без вести пропавших, два раза в год: в июне и декабре текущего года», — говорится в документе.
Уточняется, что право на получение материального поощрения имеют только те граждане, которые включены в официальный реестр народных дружинников в соответствии с требованиями федерального законодательства. А средства на эти цели предусмотрены в бюджете Владивостокского городского округа.
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Для получения материального поощрения народному дружиннику необходимо дважды в год — до 15 мая и до 15 ноября — направить в адрес главы Владивостока через городское управление МВД ходатайство, подготовленное на основании предложения командира народной дружины. В заявлении необходимо указать паспортные данные, номер лицевого счета, открытого в кредитной организации, банковские реквизиты кредитной организации. Также к нему следует приложить копии паспорта и удостоверения народного дружинника, согласие на обработку персональных данных и отчёт, подтверждающий активное участие в охране общественного порядка. После принятия соответствующего распоряжения денежное вознаграждение перечислят на банковский счет дружинника в течение 20 рабочих дней.
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Напомним, что администрация Владивостока активно развивает институт добровольных народных дружин (ДНД). Для координации их работы в мэрии создан специальный штаб, который обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органами, организует обучение дружинников и оказывает всестороннюю поддержку. В городе уже зарегистрировано более пяти добровольных народных дружин, в составе которых более 130 человек. По словам заместителя командира дружины «Сокол» Дмитрия Золотухина, чаще всего дружинники сталкиваются с бытовыми конфликтами и инцидентами в развлекательных заведениях. Кроме того, они регулярно обеспечивают порядок на массовых мероприятиях.