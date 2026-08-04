Штурмовики из Хабаровского края освобождают населённые пункты в зоне СВО

Военнослужащие мотострелковой бригады группировки войск «Восток» из Хабаровского края в ходе боевых действий на запорожском направлении освободили ряд населённых пунктов и удержали важный опорный пункт противника, обеспечив продвижение своих подразделений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на газету «Суворовский натиск».
Личный состав бригады после освобождения населённого пункта Терноватое провёл штурм укреплённого района и взял под контроль крупный опорный узел обороны противника в районе населённого пункта Бойково Запорожской области. По итогам боевых действий было уничтожено более роты живой силы, 5 бронемашин и 9 пикапов, под контролем российских подразделений оказалось около 5 квадратных километров территории.
Ранее штурмовые подразделения мотострелковой бригады освободили 3 населённых пункта, что создало условия для дальнейшего продвижения группировки на данном направлении.
Отдельный эпизод боевой работы связан с действиями штурмового взвода под командованием офицера с позывным «Аржан». После освобождения населённого пункта Першетравневое группа в составе военнослужащих с позывными «Художник», «Будда» и «Камчатка» получила задачу атаковать в его окрестностях опорный пункт противника.
Штурмовики использовали для выхода в район атаки мотоциклы, что позволило быстро сократить дистанцию и выйти к опорному пункту практически вплотную, не дав противнику времени на развёртывание обороны. В ходе короткого боя опорный пункт был занят, значительная часть противника уничтожена в стрелковом бою, один раненый военнослужащий ВСУ сдался в плен.
— Решение на молниеносный штурм с использованием малогабаритной техники было принято с учётом обстановки и рельефа местности, — отмечает Аржан. — Это позволило минимизировать время нахождения под наблюдением противника и выйти на дистанцию, где инициатива полностью перешла к штурмовой группе.
После захвата опорного пункта военнослужащие в течение примерно двух недель удерживали занятые позиции и вели сбор разведданных о действиях противоборствующей стороны. За это время противник неоднократно предпринимал попытки вернуть утраченный участок, применяя в том числе ударные беспилотные аппараты типа «Баба Яга» и FPV‑дроны. Несмотря на постоянные атаки, личный состав удерживал позиции и не допускал прорыва.
После продвижения российских подразделений вперёд группе под командованием Аржана была поставлена задача на организованный отход для ротации. Штурмовой взвод покинул опорный пункт без потерь, эвакуировав пленного военнослужащего и трофейное вооружение.
Опыт действий штурмовых подразделений бригады, в том числе использование малых мобильных групп, взаимодействие с разведкой и противодействие беспилотным средствам противника используется при дальнейшей подготовке личного состава и планировании боевых задач.
Никита Харахорин.