Иркутянина приговорили к 13 годам строгого режима за шпионаж

По данным следствия, в июле 2024 года осужденный через интернет связался с представителем ГУР Минобороны Украины и за вознаграждение в 7 тысяч рублей передал сведения о дислокации войсковой части в Иркутской области, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.