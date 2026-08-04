Иркутянина приговорили к 13 годам строгого режима за шпионаж

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске оставила без изменения приговор жителю Иркутска, осужденному за шпионаж по заданию украинской разведки. Решение апелляционной инстанции сообщила пресс-служба суда.
15 апреля 2026 года Иркутский областной суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, штрафа в 100 тысяч рублей и ограничения свободы на один год.
По данным следствия, в июле 2024 года осужденный через интернет связался с представителем ГУР Минобороны Украины и за вознаграждение в 7 тысяч рублей передал сведения о дислокации войсковой части в Иркутской области, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.