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Иркутянина приговорили к 13 годам строгого режима за шпионаж

Он работал на украинскую разведку за 7 тысяч рублей.

Источник: Magnific

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции в Новосибирске оставила без изменения приговор жителю Иркутска, осужденному за шпионаж по заданию украинской разведки. Решение апелляционной инстанции сообщила пресс-служба суда.

15 апреля 2026 года Иркутский областной суд признал мужчину виновным в государственной измене и назначил наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, штрафа в 100 тысяч рублей и ограничения свободы на один год.

По данным следствия, в июле 2024 года осужденный через интернет связался с представителем ГУР Минобороны Украины и за вознаграждение в 7 тысяч рублей передал сведения о дислокации войсковой части в Иркутской области, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России.