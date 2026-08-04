Теннисистка Лютова после победы в дебютном турнире поднялась на 103 позиции в рейтинге WTA

1 августа Лютова со счетом 7:5, 6:1 обыграла американку Эльвину Алиеву в полуфинале турнира категории WTA 250. Она стала первой спортсменкой, которая родилась в 2010-х годах и вышла в финал турнира WTA. На следующий день в финале она обыграла чешку Дарью Видьманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.