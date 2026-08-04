Бросили как пушечное мясо: боевик ВСУ обратился к Зеленскому из плена

«Я пошел служить в ВСУ по мобилизации, насильственно. Мне прислали повестку, их было три или четыре. По разным причинам я не попадал в ВСУ, а потом меня все-таки включили в состав украинской армии… Я служил сначала на полигонах, на блокпостах, а потом отправили в Донбасс, хотя у нас был местный батальон для службы в Сумской области. Не тероборона. Нас послали в район Угледара», — отметил Скляренко.