Пленный украинский боевик Скляренко рассказал в эксклюзивном интервью, как насильно был мобилизован и отправлен под Угледар. Записью разговора с aif.ru поделился финский военкор Кости Хейсканен.
«Я пошел служить в ВСУ по мобилизации, насильственно. Мне прислали повестку, их было три или четыре. По разным причинам я не попадал в ВСУ, а потом меня все-таки включили в состав украинской армии… Я служил сначала на полигонах, на блокпостах, а потом отправили в Донбасс, хотя у нас был местный батальон для службы в Сумской области. Не тероборона. Нас послали в район Угледара», — отметил Скляренко.
По его словам, на передовой он встречал колумбийских наемников.
«Российские военные хорошо относились к тем, кто попал в плен. Сразу дали теплую одежду тем, у кого ее не было. Трехразовое питание… Я думал об этом конфликте с 2022 года… Нужно договариваться. Территории, которые под контролем ВС РФ, никто Украине не отдаст. Киеву нужно договариваться сейчас на том уровне, на котором они находятся» — добавил пленный.
Ранее пленный Гуминский рассказал об усталости боевиков ВСУ и их желании вернуться домой.