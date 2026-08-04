В «Газпром-медиа» рассказали, чем оправдано приобретение прав на старые сериалы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. «Газпром-медиа холдинг» позитивно оценивает приобретение прав на сериалы прошлых лет, однако подходит к таким сделкам прагматично, руководствуясь принципами экономики внимания. Об этом ТАСС заявил генеральный директор компании Александр Жаров.
По словам Жарова, важно различать типы сериалов: однодневки, проекты, выдерживающие несколько повторов, и уникальные долгоиграющие истории. Примером успешной работы с архивным контентом он назвал деятельность кинокомпании «Централ партнершип», входящей в холдинг, которая является дистрибьютором таких проектов, как «Ликвидация» и «Антикиллер».
«Сегодня главный ориентир для нас — это экономика внимания. Мы должны понимать: сможет ли контент удерживать аудиторию на наших платформах и окупить вложения», — подчеркнул Жаров.
В холдинге заинтересованы в приобретении прав, если видят экономическую оправданность и потенциал проекта у зрителей. Однако каждое решение взвешивается, контент должен работать не только в эфире и онлайне, но и на этапе последующей продажи прав, добавил Жаров.