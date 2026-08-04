Telegram пропал из App Store в России и США

Telegram пропал из App Store сразу в нескольких странах — мессенджер больше нельзя скачать как минимум в российском и американском регионах, сообщают пользователи. Об этом стало известно во вторник, 4 августа.
При попытке найти приложение в поиске App Store выдаются только другие мессенджеры. При переходе с официального сайта Telegram отображается надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена». При этом у тех, у кого Telegram уже установлен, мессенджер продолжает работать.
Точные причины удаления на данный момент неизвестны. На альтернативных платформах — Google Play, RuStore и AppGallery — приложение по-прежнему доступно для скачивания.
Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Запретят ли использовать приложение в стране, рассказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, грозит ли россиянам наказания за использование мессенджера Telegram, если его признают экстремистским.