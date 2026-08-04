В Красноярске ведущие хирурги бесплатно прооперируют 100 детей с челюстно-лицевыми патологиями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевую столицу приехала команда благотворительного фонда «Операция Улыбка».
В течение нескольких дней ведущие челюстно-лицевые хирурги страны планируют провести около 100 бесплатных операций детям из Красноярского края. Об этом сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев в своих соцсетях.
Специалисты фонда помогают детям с врожденными и приобретенными челюстно-лицевыми патологиями, в том числе с расщелинами губы и неба, известными как «заячья губа» и «волчья пасть», а также выполняют реконструктивные операции после ожогов.
По словам парламентария, стоимость подобных операций может составлять от 200 тысяч до 2 миллионов рублей, однако фонд уже 35 лет проводит их бесплатно как в России, так и за ее пределами.
Осмотры маленьких пациентов проходят в Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 5 на улице Щорса, 83. Попасть на консультацию может любой ребенок — направление, квота или специальный пакет документов не требуются.
Прием проводится с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00. По вопросам родители могут обратиться к клиническому координатору фонда Екатерине Останиной по телефону +7 (999) 612−82−31.