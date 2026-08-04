В аэропорту Красноярска появится вторая взлетно-посадочная полоса

Вторую взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Красноярска, так как модернизировать существующую без его закрытия на это время невозможно. Об этом на рабчоей встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Он напомнил, что в 2023 году обращался к главе государства по поводу необходимости модернизации ключевой ВПП. С тех пор власти региона 3 года отрабатывали технические решения с Росавиацией и Минтрансом.
«…Сегодня вышли на общую позицию, что модернизировать существующую полосу без закрытия аэропорта невозможно. Считаем, что это неприемлемое абсолютно решение, поэтому нашли технические возможности начать сейчас проектировать в рамках федеральной концессии вторую взлетно-посадочную полосу в красноярском аэропорту. У министра транспорта совещание провели, принципиально это решение одобрено, сейчас завершающий этап расчетов. Вместе с нашими партнерами по аэропорту мы сделаем», — рассказал Котюков.
Губернатор также отметил, что маршрутная сеть аэропорта Красноярск достаточно развита, самолеты летают по 84 направлениям: «Конечно, у нас растущий хаб, мы в конкуренции находимся с соседями. Тем не менее, может быть, не все маршруты показали пока экономическую эффективность, что-то корректируем Но в целом пассажиропоток, включая туристический, растет».
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