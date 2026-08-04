В аэропорту Красноярска появится вторая взлетно-посадочная полоса

Губернатор также отметил, что маршрутная сеть аэропорта Красноярск достаточно развита, самолеты летают по 84 направлениям: «Конечно, у нас растущий хаб, мы в конкуренции находимся с соседями. Тем не менее, может быть, не все маршруты показали пока экономическую эффективность, что-то корректируем Но в целом пассажиропоток, включая туристический, растет».