Какой церковный праздник приходится на 4 августа

4 августа 2026 года, во вторник, православные чтут память святой равноапостольной Марии Магдалины. Святая равноапостольная Мария Магдалина — одна из жен-мироносиц, первая из людей увидела воскресшего Господа. Она родилась в местечке Магдалы в Галилее. Жители тех мест славились горячим нравом и преданностью, и эти черты в полной мере отразились в характере святой. В юности Мария тяжело страдала от одержимости семью бесами. Однако через эту скорбь проявилась слава Божия: исцелившись по милости Христа, она обрела непоколебимую веру и оставила всё мирское, чтобы следовать за Спасителем. Мария была рядом с Господом до самого конца. Когда даже ближайшие ученики поколебались в вере, а апостол Петр отрекся, любовь Марии не поколебалась. Она стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и юным Иоанном Богословом. Святая сопровождала Тело Иисуса при положении во гроб и пришла помазать Его миром. Воскресший Христос послал её к апостолам с вестью от Него. Ликуя она возвестила об увиденном, и с этого момента началось её апостольское служение. По церковному преданию, святая отправилась в Рим, где предстала перед императором Тиверием. Чтобы объяснить ему суть веры, она протянула правителю яйцо, которое в её руках стало красным, воскликнув: «Христос воскрес!». С этим связывают зарождение пасхального обычая дарить друг другу красные яйца как символ таинственной жизни и грядущего всеобщего Воскресения. Завершила свой земной путь Мария Магдалина в Эфесе, помогая в проповеди апостолу Иоанну Богослову. Также в этот день вспоминают праведную жизнь преподобного Корнилия Переяславского (1693). Преподобный Корнилий, живший в XVII веке, родился в семье рязанского купца. В пятнадцатилетнем возрасте он оставил мир и ушел в Лукианову пустынь, а затем продолжил служение в Борисоглебском монастыре. Более тридцати лет святой хранил строгий обет молчания, из-за чего братия считала его глухонемым. Внешнее безмолвие скрывало непрестанную внутреннюю молитву. Нес тяжелейшие труды: копал для монастыря колодцы, ухаживал за фруктовым садом и трудился в пекарне. За эти подвиги Господь удостоил его дара прозорливости. Преставился святой в 1693 году. В 1701—1702 годах были обретены его нетленные мощи, которые прославились многочисленными чудесами исцелений по молитвам к подвижнику. Кроме того, в этот день в церкви чтут священномучеников пресвитеров Михаила (1918) и Алексия (1931). Событие дня — перенесение мощей священномученика Фоки (403—404).