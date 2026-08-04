Telegram исчез из App Store в нескольких регионах

Мессенджер Telegram исчез из App Store в некоторых регионах у пользователей iOS-смартфонов. Причина удаления приложения на данный момент неизвестна.
Так в поисковой строке при запросе появляются совершенно другие популярные мессенджеры. Кроме того, Telegram нет и в топе загрузок приложений. К текущему моменту есть сведения о подобной ситуации как минимум в одном российском и одном американском регионе.
При переходе с официального сайта Telegram отображается надпись «Страница, которую вы ищете, не найдена». Однако на другой операционной системе смартфонов Android приложение по-прежнему отображается в поиске.
Ранее, напомним, Росфинмониторинг внес создателя интернет-ресурса Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, сообщили KP.RU в российском органе финансовой разведки. На него заведена специальная карточка, как на каждого фигуранта этого перечня. Однако отмечалось, что указанные ограничения не распространяются на Телеграм как юридическое лицо.
* — 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.