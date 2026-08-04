Более ста школьников края стали участниками регионального слета «Хранители истории»

«“Хранители истории” помогают молодому поколению почувствовать личную ответственность за сохранение памяти о своей стране и малой родине. Здесь история перестает быть только страницами учебника — она становится делом, в котором каждый может принять участие. Региональный слет объединил самых активных участников проекта. Все они готовы учиться, обмениваться опытом и создавать новые инициативы, чтобы память о героях и важных событиях жила в их городах и селах», — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения первых Красноярского края Ксения Юрлагина.