Более ста школьников края стали участниками регионального слета «Хранители истории»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Региональный центр патриотического воспитания «Юнармия» объединил 120 школьников края на слете участников Всероссийского проекта «Хранители истории». Для ребят прошли лекции по истории региона и России, открытые диалоги с экспертами.
Активисты изучили принципы работы с историческими источниками, узнали о современных археологических исследованиях и научились популяризации истории с помощью медиаконтента. Участники слета делились лучшими практиками и придумывали патриотические инициативы для своего муниципалитета, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики.
«“Хранители истории” помогают молодому поколению почувствовать личную ответственность за сохранение памяти о своей стране и малой родине. Здесь история перестает быть только страницами учебника — она становится делом, в котором каждый может принять участие. Региональный слет объединил самых активных участников проекта. Все они готовы учиться, обмениваться опытом и создавать новые инициативы, чтобы память о героях и важных событиях жила в их городах и селах», — подчеркнула председатель Совета регионального отделения Движения первых Красноярского края Ксения Юрлагина.
После слета ребята продолжат проводить просветительские мероприятия, вовлекать новых участников в свои отряды и делиться полученными знаниями в школах и муниципалитетах. Присоединиться к проекту могут школьники от 6 до 17 лет, студенты колледжей, техникумов и вузов до 25 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на странице проекта.
На сегодняшний день в крае действует 250 отрядов хранителей. Ребята ухаживают за памятниками и воинскими захоронениями в своих муниципалитетах, изучают историю памятных мест, проводят для школьников экскурсии, квесты и тематические занятия, создают школьные музеи, несут почетные караулы.