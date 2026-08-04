Врач назвала допустимую порцию арбуза

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Взрослому человеку можно съесть за раз не более полкило мякоти арбуза, однако не следует употреблять его перед сном, сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова.
«Оптимальная порция мякоти арбуза для взрослого здорового человека составляет 400−500 граммов. Мнение о том, что эту ягоду из-за низкой калорийности можно употреблять в любых объемах, ошибочно», — рассказала Косенкова.
По ее словам, несмотря на легкую усвояемость и пользу продукта, переедание создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
«Причина кроется в высокой концентрации простых сахаров (глюкозы) и пищевых волокон: одномоментное поступление такого объема углеводов и клетчатки может спровоцировать сбой в работе пищеварительной системы», — добавила врач.
Собеседница агентства уточнила, что арбуз будет отличным перекусом между приемами пищи, но не стоит употреблять арбуз перед сном — оптимально за 4−5 часов до сна.