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Врач назвала допустимую порцию арбуза

Врач Косенкова рекомендовала не есть более 500 граммов арбуза за раз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Взрослому человеку можно съесть за раз не более полкило мякоти арбуза, однако не следует употреблять его перед сном, сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова.

«Оптимальная порция мякоти арбуза для взрослого здорового человека составляет 400−500 граммов. Мнение о том, что эту ягоду из-за низкой калорийности можно употреблять в любых объемах, ошибочно», — рассказала Косенкова.

По ее словам, несмотря на легкую усвояемость и пользу продукта, переедание создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

«Причина кроется в высокой концентрации простых сахаров (глюкозы) и пищевых волокон: одномоментное поступление такого объема углеводов и клетчатки может спровоцировать сбой в работе пищеварительной системы», — добавила врач.

Собеседница агентства уточнила, что арбуз будет отличным перекусом между приемами пищи, но не стоит употреблять арбуз перед сном — оптимально за 4−5 часов до сна.