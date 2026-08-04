МЧС просит хабаровских дачников убрать урожай из-за возможных подтоплений

В ведомстве добавили: практика прошлых лет показывает, что при таком уровне Амура начинается подтопление низких мест и разлив проток и внутренних озер на островных территориях Хабаровска. Вода дойдет далеко не до всех участков, отметили в МЧС, тем не менее некоторые дома могут оказаться отрезаны от дороги из-за подтопления троп и подъездов.