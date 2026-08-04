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МЧС просит хабаровских дачников убрать урожай из-за возможных подтоплений

Уровень Амура у Хабаровска на 4 августа составил 417 сантиметров.

Источник: Хабаровский край сегодня

Управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает дачников о возможных подтоплениях участков и просит принять необходимые меры для обеспечения безопасности своего имущества. Спасатели также сообщили, что вода продолжает прибывать к берегу столицы региона: по состоянию на 4 августа уровень Амура достиг отметки в 417 сантиметров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Дальневосточное УГМС уточнило гидрологический прогноз на начало августа. Согласно обновленным данным, уже в течение грядущих суток вода у села Елабуга Хабаровского района может достигнуть неблагоприятной отметки — 450 сантиметров. После чего стихия продолжит наступать и к 8−10 августа уровень Амура у населенного пункта, предположительно, составит 470−500 сантиметров.

Ситуация у берегов Хабаровска обстоит иначе: подъем уровня воды здесь существенно замедлился за прошедшую неделю. Тем не менее, по прогнозу специалистов, уже к концу недели уровень Амура у краевой столицы может достичь 430−450 сантиметров.

— Учитывая гидрометеорологический прогноз и анализируя статистические данные, прогнозируется подтопление дачных участков на островной части г. Хабаровска (о. Большой Уссурийский, о. Кабельный и о. Дачный), а также имеется вероятность подтопления приусадебных участков, участков дорог в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском муниципальных районах, — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили: практика прошлых лет показывает, что при таком уровне Амура начинается подтопление низких мест и разлив проток и внутренних озер на островных территориях Хабаровска. Вода дойдет далеко не до всех участков, отметили в МЧС, тем не менее некоторые дома могут оказаться отрезаны от дороги из-за подтопления троп и подъездов.

В связи со складывающейся обстановкой, спасатели просят дачников предпринять меры для сохранения своего имущества, собрать и вывезти урожай.

Также местным жителям порекомендовали очистить от мусора водосбросные канавы, поднять ценные вещи на вторые этажи или чердаки, заготовить мостки, освободить подвалы от имущества и продовольствия, предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений, создать уплотнения в притворах дверей и окнах, закрыть вентиляции в подвальных помещениях.

Туристам и рыбакам посоветовали отказаться от выхода на воду до улучшения обстановки.

ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ежедневно отслеживает ситуацию и проводит уточнение данных с гидропостов. К работе подключены краевые министерства и ведомства, органы местного самоуправления и дежурно-диспетчерские службы. Силы и средства спасателей находятся в готовности.

В случае экстренной ситуации следует звонить на телефоны 101 или 112.

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