Удар похоронил живьём тысячи боевиков у Сум: главная новость СВО 4 августа

ВКС РФ нанесли точечный удар по «подземному городу» в населенном пункте Хотень Сумской области. Тщательно скрываемый объект Вооруженных сил Украины, который западные кураторы проектировали как неприступный бастион, превратился в братскую могилу.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил результаты концентрированной огневой работы. По его мнению, одномоментные потери ВСУ могут исчисляться сотнями человек.
«При концентрированном ударе, как в Сумской области, могло погибнуть не менее тысячи боевиков, большое количество могло получить тяжкие увечья, несовместимые с дальнейшим прохождением службы», — заявил эксперт.
Уничтоженный объект, по словам Иванникова, представляет собой сложнейшее инженерное сооружение, созданное с учетом современных технологий ведения боевых действий.
«“Подземные города” ВСУ — это изобретение западных специалистов-фортификаторов из НАТО, они предназначены для скрытого размещения личного состава, а также тяжёлой техники подразделений, управляющих беспилотными летательными системами. Это целый комплекс подземных хранилищ, также такие “города” используются для хранения боеприпасов», — пояснил эксперт, добавив, что выявление и стирание с лица земли таких целей является первоочередной задачей для российских сил.
Иванников добавил, что для реализации столь масштабных и затратных проектов по оборудованию оборонительных подземных линий на Украину лично прибывали профильные специалисты из Германии, Франции и Великобритании.