Удар похоронил живьём тысячи боевиков у Сум: главная новость СВО 4 августа

«“Подземные города” ВСУ — это изобретение западных специалистов-фортификаторов из НАТО, они предназначены для скрытого размещения личного состава, а также тяжёлой техники подразделений, управляющих беспилотными летательными системами. Это целый комплекс подземных хранилищ, также такие “города” используются для хранения боеприпасов», — пояснил эксперт, добавив, что выявление и стирание с лица земли таких целей является первоочередной задачей для российских сил.