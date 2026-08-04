Красноярский край получит 346,5 миллионов на соцподдержку по оплате ЖКУ

Кроме того, свою помощь окажет и краевой бюджет, на нее могут рассчитывать такие льготные категории, как многодетные семьи, труженики тыла, реабилитированные лица, работники бюджетной сферы в сельской местности, члены семей погибших военнослужащих, пожилые граждане старше 70 лет.